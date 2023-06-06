Производство запустили на бывшем заводе IKEA в Новгородской области

В Новгородской области 6 июня состоялся запуск производства на заводе ООО «Экстраверт» (бывшем предприятии IKEA), сообщили в российской компании «Известиям».

«От IKEA в наследство мы получили огромный багаж ответственности за окружающую среду, устойчивое развитие. И это наследие мы будем сохранять и по возможности приумножать. Но помимо экологической повестки, мы планируем сюда привнести то, что будет «экстра». Это наш дизайн, наше понимание тенденций рынка, это те компетенции, которые у нас есть в создании современных материалов, это технологические инновации», — сказал бенефициарный собственник ООО «Экстраверт» Вадим Осипов.

По его словам, на предприятии будет производство трех линеек продуктов под тремя разными брендами. Уже запущено производство мебельных плит (ДСП и ЛДСП), которые будут продаваться под брендом Extravert. В ближайшие месяцы планируется выход на рынок еще с двумя линейками продуктов: предполагается выпуск мебельных комплектующих (префабов) и корпусной мебели.

24 марта ООО «Инвест Плюс» завершило сделку по покупке ООО «Икеа Индастри Новгород». Соответствующее соглашение было заключено со шведской компанией Klipphult Holding АВ («дочка» IKEA, владевшая новгородским заводом). 4 апреля Осипов заявил, что в производство предполагается вложить до 3 млрд рублей в ближайшие два-три года. ООО «Икеа Индастри Новгород» было переименовано на ООО «Экстраверт».

IKEA объявила о продаже всех своих фабрик в России в июне 2022 года.