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Производство запустили на бывшем заводе IKEA в Новгородской области

Новый собственник запустил производство на бывшем заводе IKEA в Новгородской области
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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Новгородской области 6 июня состоялся запуск производства на заводе ООО «Экстраверт» (бывшем предприятии IKEA), сообщили в российской компании «Известиям».

«От IKEA в наследство мы получили огромный багаж ответственности за окружающую среду, устойчивое развитие. И это наследие мы будем сохранять и по возможности приумножать. Но помимо экологической повестки, мы планируем сюда привнести то, что будет «экстра». Это наш дизайн, наше понимание тенденций рынка, это те компетенции, которые у нас есть в создании современных материалов, это технологические инновации», — сказал бенефициарный собственник ООО «Экстраверт» Вадим Осипов.

По его словам, на предприятии будет производство трех линеек продуктов под тремя разными брендами. Уже запущено производство мебельных плит (ДСП и ЛДСП), которые будут продаваться под брендом Extravert. В ближайшие месяцы планируется выход на рынок еще с двумя линейками продуктов: предполагается выпуск мебельных комплектующих (префабов) и корпусной мебели.

Шведский гамбит: на три фабрики IKEA в России нашли покупателя
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24 марта ООО «Инвест Плюс» завершило сделку по покупке ООО «Икеа Индастри Новгород». Соответствующее соглашение было заключено со шведской компанией Klipphult Holding АВ («дочка» IKEA, владевшая новгородским заводом). 4 апреля Осипов заявил, что в производство предполагается вложить до 3 млрд рублей в ближайшие два-три года. ООО «Икеа Индастри Новгород» было переименовано на ООО «Экстраверт».

IKEA объявила о продаже всех своих фабрик в России в июне 2022 года.

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