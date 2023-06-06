Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон после подрыва Каховской ГЭС, при этом вода продолжает прибывать. Об этом сообщили местные власти 6 июня.

Вода в Новой Каховке поднялась уже на 10 м, максимально уровень может достигнуть 12 м. Подмыв дамбы продолжается.

«Сейчас мы проводим отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Город продолжает подвергаться прямо сейчас обстрелам ракетным. Я думаю, что жители около 300 домов будут эвакуированы и уже сейчас эвакуируются <...> для того, чтобы избежать жертв», — сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Владимир Леонтьев в этот же день заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

По словам Леонтьева, разрушение Каховской гидроэлектростанции повлекло экологический ущерб. Также затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.