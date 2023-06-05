Эрдоган назначил своего пресс-секретаря главой турецкой разведки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил на пост главы Национальной разведывательной организации (MIT) страны своего пресс-секретаря Ибрагима Калына. Об этом 5 июня сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«Господин президент Тайип Эрдоган назначил на пост главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына», — говорится в сообщении.

Калын был официальным представителем президента Турции с декабря 2014 года.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что после своего переизбрания Эрдоган сменил большинство министров.

Так, новым главой турецкого МИДа стал Хакан Фидан, который ранее занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MIT), министром внутренних дел — бывший губернатор провинции Стамбул Али Ерлика. Министром обороны же назначен Яшар Гюлер, ранее занимавший пост начальника Генштаба ВС страны.

Лишь двое из 17 министров сохранили свои должности в новом правительстве Эрдогана.

Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на пятилетний срок. После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган.

После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.