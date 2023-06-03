Эрдоган вступил в должность президента Турции сроком на пять лет
Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 3 июня, вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Трансляцию церемонии вели турецкие СМИ.
«Как президент я буду защищать существование и независимость государства, неделимую целостность родины и нации, безоговорочный и безусловный суверенитет нации», — цитирует газета Habertürk слова Эрдогана на церемонии принятия присяги в Великом национальном собрании (парламенте).
После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе. Вечером в субботу глава государства должен представить свой новый кабинет министров.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган.
После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.
Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.
С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.