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Эрдоган вступил в должность президента Турции сроком на пять лет

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 3 июня, вступил в должность президента Турции на пятилетний срок. Трансляцию церемонии вели турецкие СМИ.

«Как президент я буду защищать существование и независимость государства, неделимую целостность родины и нации, безоговорочный и безусловный суверенитет нации», — цитирует газета Habertürk слова Эрдогана на церемонии принятия присяги в Великом национальном собрании (парламенте).

После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе. Вечером в субботу глава государства должен представить свой новый кабинет министров.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган.

После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

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