Путин и Эрдоган созвонились впервые после переизбрания президента Турции

Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах турецкого лидера, стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила администрация главы республики.

Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа, передает телеканал NTV.

В свою очередь, пресс-служба Кремля отмечает, что президент России подчеркнул большой вклад турецкого лидера в развитие отношений между Москвой и Анкарой в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Эрдоган же поблагодарил Путина за поздравления и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня.

Накануне глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.