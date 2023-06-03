Эрдоган сменил всех основных министров в правительстве Турции

После своего переизбрания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил всех основных министров в правительстве. Об этом сообщает Cumhuriyet 3 июня.

Так, новым главой турецкого МИДа стал Хакан Фидан, минфин возглавил вице-премьер страны Мехмет Шимшек, а министром внутренних дел стал бывший губернатор провинции Стамбул Али Ерлика, министром обороны — Яшар Гюлер.

На пост вице-президента назначен Джевдет Йылмаз, министром финансов стал Мехмет Шимшек, главой минюста — Йылмаз Тунч, пост министра окружающей среды занял Мехмет Ожасеки, министром здравоохранения — Фахреттин Коджа, министром сельского и лесного хозяйства — Ибрагим Юмаклы, министром торговли — Омер Болат.

Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на пятилетний срок. После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган.

После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент США Джо Байден, президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.