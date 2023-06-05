На космодром Восточный доставили макет ракеты «Ангара-А5»

Макет ракеты-носителя «Ангара-А5» прибыл на космодром Восточный для подготовки к пуску, сообщили в «Роскосмосе». «Ангара-НЖ» изготовлена на предприятии «Полет» и предназначена для проверки всех систем «Ангары-А5», передает телеканал «Известия». Кроме того, «Роскосмос» при помощи этого макета проведет аттестацию комплекса «Амур» на космодроме Восточный. «Ангара-А5» — первая ракета-носитель тяжелого класса семейства «Ангара», созданная после распада СССР.

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