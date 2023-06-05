Роспотребнадзор назвал главные признаки отравления алкоголем

Роспотребнадзор 5 июня в связи с массовым отравлением сидром в ряде российских регионов озвучил главные признаки отравления алкоголем или его суррогатом.

Так, ими являются тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль.

«Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велик был объем выпитого», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Роспотребнадзор призывает не покупать алкогольную продукцию без акцизных марок, с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения, с рук, через интернет. Также важно исключить избыточный и длительный прием алкоголя, употребление его суррогатов, сказано в публикации.

Сейчас известно о 16 случаях летального исхода в результате отравления в Ульяновской области, еще двух — в Самарской. Врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что 25 человек пострадали в Димитровграде, девять отравились в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). МВД со своей стороны сообщило, что в Самаре полицейские остановили фуру, которая ехала на склад за 810 л сидра «Мистер Сидр». Производится изъятие алкоголя. На дорогах региона работают патрули ГИБДД, которые проверяют автомобили на предмет провоза контрафактного алкоголя.