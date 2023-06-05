Химик назвала возможную причину массового отравления сидром

Смертельно опасные вещества могли образоваться в сидре, который является алкогольным продуктом живого брожения, из-за нарушения технологического процесса на любом этапе производства. Об этом «Известиям» 5 июня рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

Например, по ее словам, перегрев может привести к преждевременному окончанию процесса брожения, на фоне чего запускаются другие биохимические реакции с выделением опасных для организма веществ

«Образующийся в результате брожения спирт может окислиться, а это, в свою очередь, привести к накоплению в системе уксусного альдегида — крайне опасного и токсичного для человека соединения. Кроме того, дрожжи могут «умирать», то есть активно разлагаться, выделяя при этом ядовитые вещества в продукт. Отравление может вызвать также концентрация лишних сивушных масел, которые вовремя не убрали», — добавила Юрова.

По ее словам, вредные вещества в продукте могли образоваться и в том случае, если бочку не промыли от предыдущего брожения. Кроме того, на это могли повлиять некачественное сырье, использование бракованной тары для розлива и прочие тонкости производства.

Юрова отметила, что образовавшиеся ядовитые вещества в первую очередь влияют на печень, затем на почки. После этого «начинается накопительный эффект» и страдают другие органы, вплоть до сердца и мозга.

«Вряд ли в отравлении виновата «химия». Если сидр приготовлен по классической технологии, туда вряд ли добавляют лишнюю химию. Разве что антиоксиданты и консерванты — но они не способны вызвать такое мощное токсическое действие на организм, тем более что на производстве все граммовки выверены», — подытожила она.

Ранее в этот день в Ульяновской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В настоящий момент количество установленных пострадавших конкретно от этого напитка достигло 22 человек. По информации источника «Известий», погибли 10 человек. Также скончались две женщины в Самарской области. Известно о двоих пострадавших в Удмуртии, их состояние оценивается как критическое.

Глава Димитровграда Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как установил Роспотребнадзор, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

Позже в этот день предприниматель Анар Гусейнов, задержанный по делу об отравлениях сидром, дал показания. Он сказал, что не сотрудничает с заводом «Анди» и не понимает, кто возит этот сидр по его документам.