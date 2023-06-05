Уровень безработицы в России обновил исторический минимум

Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Об этом сообщила в понедельник, 5 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам реагирования на ситуацию на рынке труда.

«Число зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тыс. человек», — заявила Голикова. По ее словам, этот показатель сейчас на 41 тыс. меньше, чем в начале текущего года.

Вице-премьер добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

До этого, 23 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. Об этом заявляла 12 мая и Голикова. Тогда она сообщала, что число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 525 тыс. человек.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.