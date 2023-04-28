Путин назвал рост благосостояния народа первоочередной задачей РФ

Президент Росси Владимир Путин 28 апреля в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.

Также глава государства указал на рост доходов россиян, «пока скромно, но всё же». Он отметил, что те, кто пытаются создать проблемы России, в результате вредят сами себе.

«Реальные доходы граждан начали расти», — заявил российский лидер.

Путин призвал власти страны действовать четко и быстро в условиях антироссийских санкций, а также не приспосабливаться, а работать над созданием базиса для успешного развития всех сфер.

«В условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно <…> работать как одна сплоченная, слаженная команда», — подчеркнул он.

Правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса, дополнил президент РФ.

4 апреля Путин спрогнозировал, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3–5%. Президент подчеркнул, что это средние значения, но они отражают тенденцию. С его слов, задача номер один для государства — рост доходов людей.

10 апреля сообщалось, что в этом году реальные доходы россиян могут вырасти на 3%. На данный показатель повлияет, по мнению экспертов в первую очередь тот факт, что инфляция в 2023 году может снизиться до 6,5%, а также рост доходов связан с повышением МРОТ. Эксперты предположили, что среднегодовая безработица не поднимется выше 4%. Однако даже рост реальных доходов на 3% не позволит вернуться к доковидному уровню — на это понадобится два-три года, считают специалисты.

В начале января российский лидер поставил правительству цели добиться роста зарплат, снижения бедности и увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Путин обратил внимание, что эти задачи стоят в приоритете у российских властей.