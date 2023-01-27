Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста зарплат и снижения бедности

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Об этом говорится в перечне поручений правительству РФ, опубликованном на сайте Кремля 26 января.

Поручения от главы государства даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 15 декабря 2022 года.

«Уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости», — указано в документе.

Ответственными за поручение президента назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Ранее, 19 января, Минфин РФ сообщил, что на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля будет направлено более 150 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер социальной поддержки населения, куда в том числе входят пособия по уходу за ребенком, страховые выплаты, а также пособия инвалидам, ветеранам и чернобыльцам.

До этого, 11 января, Путин на совещании с членами правительства указал, что рост реальных зарплат людей и снижение бедности находятся среди приоритетов властей России. Президент отметил, что нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, прежде всего семей с детьми.

19 декабря 2022 года глава государства также подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Также 12 декабря Путин дал поручение кабинету министров увеличить зарплаты бюджетникам в начале 2023 года до их фактического темпа роста. Он также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.