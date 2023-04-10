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Эксперты спрогнозировали рост реальных доходов населения в 2023 году на 3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2023 году реальные доходы россиян могут повыситься на 3%, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». На этот показатель повлияет, во-первых, тот факт, что инфляция в текущем году может снизиться до 6,5%, во-вторых — повышение МРОТ. А среднегодовая безработица не поднимется выше 4%.

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«Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями», — считает директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Впрочем, даже рост реальных доходов на 3% не позволит им вернуться к доковидному уровню — на это понадобится два-три года, считает эксперт.

Восстановление, которое наметилось в 2021-м, было нивелировано санкционным давлением. Из-за него в 67 регионах в 2022-м наблюдалась негативная динамика экономического здоровья населения (этот индекс рассчитывается на основе доходов, покупательной способности, инфляции, безработицы и еще ряда факторов.), а в 72-х у людей упали реальные доходы, свидетельствуют данные «Эксперт РА».

В десятке лидеров по индексу экономического здоровья населения оказались города федерального значения, а также экономически развитые и ресурсные регионы: ЯНАО, Санкт-Петербург, ХМАО, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Чукотский АО.

Десятку аутсайдеров по этому показателю составили Марий Эл, Еврейская АО, Курганская область, Северная Осетия, Калмыкия, Тува, Чечня, Республика Алтай, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прибыли встречайте: реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 3%

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