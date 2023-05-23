Мишустин сообщил о замедлении инфляции в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 мая заявил, что инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых, что является минимальным показателем среди всех стран Европы.

«Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. По состоянию на начало мая инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальный показатель среди всех стран Европы», — сказал глава кабмина на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Ранее, 4 мая, президент России Владимир Путин обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым макроэкономические показатели страны. В частности, глава государства отметил, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в стране лучше, чем в ряде других государств.

2 мая Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Больше всего это отразится на ценах на продукты питания, алкоголь и табак.

До этого, 28 апреля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не ожидает двузначной цифры инфляции в стране в 2023 году. По прогнозу регулятора инфляция в РФ закрепится на уровне 4% уже к 2024 году. Говоря о факторах, которые поспособствовали сдерживанию инфляционного давления, Набиуллина отметила их долгоиграющую роль. Одним из таких является рекордный урожай 2022 года, который снижает ценовое давление на продовольственных рынках.