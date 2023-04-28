ЦБ не ожидает двузначной цифры инфляции в РФ в 2023 году

Банк России не ожидает двузначной цифры инфляции в России в 2023 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 28 апреля в ходе пресс-конференции.

По прогнозу регулятора, инфляция в РФ закрепится на уровне 4% уже к 2024 году.

Говоря о факторах, которые поспособствовали сдерживанию инфляционного давления, Набиуллина отметила их долгоиграющую роль. Одним из таких является рекордный урожай 2022 года, который снижает ценовое давление на продовольственных рынках.

Вместе с тем на росте инфляции сказывается ослабление национальной валюты, считает глава Банка России.

«Мы считаем, что влияние будет более растянутым во времени. Сейчас оно сдерживается тем, что многие компании делали запасы раньше, делали больше и по более крепкому курсу. Если даже курс рубля останется на нынешних уровнях, этот фактор сам по себе будет проинфляционным», — отметила она.

Набиуллина также заявила, что повышение ключевой ставки может понадобиться уже на следующем заседании. Это решение будет реализовано в том случае, если будут отмечены признаки ускорения инфляции.

При этом в данный момент видение ЦБ предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года.

Набиуллина в ходе своей речь также прокомментировала состояние мировой экономики. По ее мнению, угрозы для нее по прежнему сохраняются, она также становится менее интегрированной.

Ранее, 28 апреля, стало известно, что ЦБ РФ 28 апреля пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня.

В последний раз ключевую ставку снижали до 7,5% больше полугода назад — в сентябре 2022-го. До этого уровень поднимали с 9,5% сразу до 20% в феврале прошлого года.