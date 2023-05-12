Уровень безработицы в России снизился до 3,5%

Уровень безработицы по сравнению с началом года снизился в 45 регионах России, в целом по итогам I квартала года он составил 3,5%, заявила 12 мая вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«По итогам I квартала общий уровень безработицы <...> составил 3,5%. По сравнению с началом года уровень общей безработицы снизился в 45 субъектах. В 26 регионах уровень безработицы с начала года возрос», — приводит слова Голиковой ее секретариат.

Численность работников в простое в настоящее время составляет 30 тыс. человек, что на 53 тыс. меньше, чем в начале года.

При этом число работающих неполное время составляет около 36 тыс., что на 40 тыс. меньше, чем на начало года.

Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 525 тыс. человек.

При этом ранее Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в январе текущего года обновил исторический минимум и составил 3,6%.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников допускал, что уровень безработицы в России продолжит снижение до рекордно низкого значения.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.