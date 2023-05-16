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Попасть в кадры: квалификацию безработных оценят за счет государства

Поможет ли мера в борьбе с дефицитом персонала на стройке
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Оценку квалификации безработных предложили проводить за счет государства. С предложением Общественного совета при Минстрое ознакомились «Известия». Сейчас оценка делается за деньги граждан, без нее не работавшие больше года не могут трудоустроиться. Девелоперы намерены таким образом привлечь людей на стройку, где наблюдается дефицит кадров. Но в профильном комитете Госдумы считают, что решить проблему нехватки кадров можно и за счет повышения девелоперами оплаты рабочим — тогда россияне охотнее пойдут работать на стройку.

По стандарту

Безработным хотят ввести сертификаты для оплаты оценки квалификации. Она делается в центрах оценки квалификаций (ЦОК), и без нее не работавшие более года граждане не могут трудоустроиться. Стоимость такой оценки составляет порядка 30 тыс. рублей. Предложение в рабочую группу по строительству, урбанистике и ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ направили Общественный совет при Минстрое и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Как писали «Известия», таким образом строители намерены сократить дефицит кадров в отрасли.

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Сейчас сотрудники из некоторых сфер, в основном жизненно важных и связанных с повышенным риском, должны обязательно подтверждать квалификацию, объяснила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. С 1 сентября 2022 года в соответствии с новой редакцией ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (п. 3 ч. 10 статьи) к ним добавились и специалисты стройотрасли, деятельность которых связана с инженерными изысканиями, архитектурно-строительным проектированием, а также строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом или сносом зданий.

Центр занятости
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Чтобы безработные или находящиеся под риском увольнения граждане могли получить востребованные навыки, уже действует федеральная программа переобучения по нацпроекту «Демография», — ответили «Известиям» в Минтруде на вопрос об оценке инициативы Общественного совета при Минстрое. Помимо этого для помощи предприятиям в подборе кадров действует еще ряд федеральных программ, добавили там.

«Известия» направили запросы в пресс-службу кабмина и Минстрой.

Наша отрасль заинтересована в привлечении специалистов, тем более уже имеющих опыт и обученных. Есть категория людей, которые по разным причинам ушли из профессии, но теперь хотят вернуться и не могут трудоустроиться, в том числе потому, что не имеют финансовой возможности пройти независимую оценку, — сказала ответственный секретарь Общественного совета при Минстрое Светлана Кузьменко.

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Выдача сертификата даст возможность людям подтвердить квалификацию, повысить конкурентоспособность для трудоустройства, а центру занятости — подобрать им подходящую работу и гарантировать работодателю соответствие заявленным требованиям, отметила она.

Сегодня в числе приоритетных задач, которые стоят перед строительной отраслью, — повышение производительности труда и достичь высоких показателей в этом вопросе без квалифицированных рабочих кадров невозможно, сказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

Нехватка сотрудников в стройотрасли действительно наблюдается и в зависимости от объекта может доходить даже до 40%, сказала директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. Наиболее дефицитные специальности — монолитчики, каменщики, отделочники, разнорабочие и другие, сказала она.

Трудовая книжка
Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Благодаря реализации инициативы выиграют все: граждане, которые гарантированно получат работу, застройщики, поскольку к ним придут специалисты, подготовленные с учетом запроса, а также государство — увеличится производительность труда, что благоприятно скажется на реализации федеральных проектов, отметил Антон Глушков.

Умерить аппетиты

В стройотрасли всё еще велика зависимость от труда мигрантов и следует искать решения для ее снижения, уверен член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Поэтому инициативу нужно рассмотреть, считает депутат.

Но есть и другой способ, который способен всерьез и в сжатые сроки решить поставленную задачу. Если девелоперы чуть уменьшат свои прибыли и станут больше платить рабочим, то граждане России охотнее пойдут работать на стройку, — уверен Александр Якубовский.

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Российские стройки действительно нуждаются в кадрах, подтвердил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Причем речь идет как о квалифицированном персонале (каменщиках, монолитчиках, инженерах и проч.), так и о разнорабочих, отметил он.

Дефицит трудовых кадров присутствует, во многих регионах идет отток людей. Дополнительно на кадровом голоде сказываются призывы в вооруженные силы. Об этом постоянно говорят руководители крупных промышленных предприятий, представители бизнеса, — добавил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.

Стройка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Предложенная мера актуальна, поскольку безработным сложно найти деньги на оценку квалификации, и получается замкнутый круг, отметил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. При этом, по его мнению, сертификаты можно выдавать в виде своеобразной рассрочки — чтобы люди после устройства на работу вернули деньги, потраченные на оценку квалификации, считает он.

Вряд ли мера окажет серьезное влияние на рынок труда, но она позволит снизить барьеры для трудоустройства потенциальных работников, считает председатель курского отделения «Деловой России» Олег Малахов.

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По мнению Александра Ручьева, решить проблему дефицита работников в стройотрасли может и открытие дополнительного набора на соответствующие специальности в вузах, а также комплексные меры повышения квалификации по широкому спектру строительных специальностей.

Не исключено, что следует обсуждать и вариант запуска дополнительной субсидированной строительной ипотеки, привлекательной особенно для молодых специалистов, добавил Сергей Зайцев.

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