У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в море Банда у побережья Индонезии. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 4 июня.

Эпицентр подземных толчков находился в 281 км к юго-западу от города Туала с населением 39,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 106 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась.

3 июня землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на юге Перу. Эпицентр подземных толчков находился в 9 км к западу от города Уаранканте с населением 4,6 тыс. человек.