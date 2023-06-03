В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на юге Перу. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 3 июня.

Эпицентр подземных толчков находился в 9 км к западу от города Уаранканте с населением 4,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, 2 июня, землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на западе Аргентины. Эпицентр находился в 19 км к западу от города Андалгала.