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В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5

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Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин
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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на юге Перу. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 3 июня.

Эпицентр подземных толчков находился в 9 км к западу от города Уаранканте с населением 4,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Ранее, 2 июня, землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на западе Аргентины. Эпицентр находился в 19 км к западу от города Андалгала.

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