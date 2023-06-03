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В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1
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В Аргентине зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

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Фото: TASS/Zuma/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на западе Аргентины. Об этом говорится на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 2 июня.

Эпицентр находился в 19 км к западу от города Андалгала с населением около 14 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Ранее, 28 мая, землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в акватории Соломонова моря в 146 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара. Эпицентр находился в проливе, разделяющем острова Гуадалканал, Сан-Кристобаль и Малаита, практически на равном отдалении от каждого из трех островов — от 33 до 43 км.

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