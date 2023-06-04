Мотоциклист врезался в такси в Оренбургской области

Серьезное ДТП с участием мотоцикла и такси произошло в городе Гай Оренбургской области. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило отделение ГИБДД Гайского городского округа.

«В 22:16 на перекрестке улиц Войченко и Октябрьской автомобиль «Лада» под управлением 38-летнего водителя, совершая маневр поворота налево, допустил столкновение с 20-летним водителем мотоцикла», — говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

По данным местного новостного портала «Гай.рф», из-за сильного удара мотоциклист отлетел на несколько метров. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Водитель легкового автомобиля не пострадал.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего.

Ранее, 29 мая, десятилетний ребенок за рулем питбайка пострадал в ДТП в Карелии. По данным ГИБДД, мальчик не уступил дорогу машине ВАЗ во время выезда с прилегающей территории. Юного мотоциклиста доставили в больницу с различными травмами.