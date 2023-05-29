Десятилетний ребенок за рулем питбайка пострадал в ДТП в Карелии

Десятилетний ребенок госпитализирован после ДТП в городе Лахденпохья в Карелии. Мальчик находился за рулем питбайка.

Авария произошла на местной дороге 26 мая. По данным ГИБДД, ребенок не уступил дорогу машине «ВАЗ» во время выезда с прилегающей территории. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Юного мотоциклиста доставили в больницу с различными травмами. По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции напоминают, что питбайк является спортивным инвентарем и не может быть использован для перемещения по дорогам.

В Ленинградской области мотоциклист погиб при столкновении с силовым ограждением.