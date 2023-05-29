Мотоциклист погиб при столкновении с силовым ограждением в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области в результате столкновения с силовым ограждением погиб мотоциклист. Об этом 29 мая сообщает телеканал «78».

Авария произошла 28 мая в 17:10 на 56-м км трассы А-121 «Сортавала». 40-летний житель Петербурга на мотоцикле Suzuki RF900R врезался в силовое ограждение справа по ходу движения.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы, от которых скончался на месте.

Установлено, что с начала 2022 года мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту случившегося организована проверка, причина смертельного ДТП устанавливается.

24 мая в Ростовской области 35-летняя водитель «Лады Приоры» при повороте налево не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с мотоциклом Yamaha. Мотоциклист погиб на месте.