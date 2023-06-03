Чемпионка Уимблдона Рыбакина снялась с «Ролан Гаррос»

Выступающая под флагом Казахстана четвертая ракетка мира и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») по теннису. Об этом сообщается 3 июня на странице турнира в Twitter.

Рыбакина, посеянная четвертой, должна была провести в субботу матч третьего круга против испанской соперницы Сары Соррибес-Тормо, однако в итоге отказалась от борьбы. Причины снятия ее с турнира организаторы не уточнили.

Как пишет «Спорт-Экспресс», 23-летняя спортсменка, являющаяся уроженкой Москвы, сослалась на состояние здоровья. Она пожаловалась на температуру и головную боль.

В четвертом круге «Ролан Гаррос» Соррибес-Тормо предстоит сыграть с победительницей матча между российской теннисисткой Екатериной Александровой (23) и бразильянкой Беатрис Хаддад Майя (14).

Ранее, 2 июня, российская теннисистка Элина Аванесян в матче третьего круга «Ролан Гаррос» победила соперницу из Дании Клару Таусон. Итоговый счет встречи составил 3:6, 6:1, 7:5 в пользу спортсменки из России.

Тогда же россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 51 минуту.

В этот же день в четвертый круг турнира вышла Дарья Касаткина. Она обыграла американку Питон Стирнс со счетом 6:0, 6:1.