Россиянка Аванесян вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2 июня победила соперницу из Дании Клару Таусон.

Итоговый счет встречи составил 3:6, 6:1, 7:5 в пользу спортсменки из России. Игра продлилась 2 часа 22 минуты. В следующем круге Аванесян предстоит сразиться с победителем матча между чешкой Каролиной Муховой и румынкой Ириной-Камелией Бегу.

В настоящее время 20-летняя Аванесян находится на 134-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на счету россиянки пока нет ни одного титула под эгидой организации. Выход в четвертый круг «Ролан Гаррос» стал лучшим результатом Аванесян на турнирах «Большого шлема».

Ранее в этот день россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв соотечественницу Анастасию Потапову. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 51 минуту.

В этот же день в четвертый круг турнира вышла Дарья Касаткина. Она обыграла американку Питон Стирнс со счетом 6:0, 6:1.