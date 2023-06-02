Теннисистка Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
2 июня она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову. Игра закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:0. Матч длился 1 час 51 минуту.
Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», в 1/8 финала Павлюченкова сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс. Россиянка является финалисткой «Ролан Гаррос» 2021 года.
Ранее в этот день в четвертый круг турнира вышла Дарья Касаткина. Она обыграла американку Питон Стирнс со счетом 6:0, 6:1.
Накануне Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. 16-летняя россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира Большого шлема отметила в Париже победой над Элисон Риск из США, отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.