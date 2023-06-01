Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диану Парри в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Об этом 1 июня сообщил «Спорт-Экспресс».

Матч второго круга завершился со счетом 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Турнир проходит в Париже.

На счету 16-летней россиянки ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 14. Также она ни разу не подала навылет.

Французская спортсменка также ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала только один брейк-пойнт.

В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Юлией Грабер из Австрии и финалисткой Открытого чемпионата Франции 2022 года американкой Коко Гауфф.

Юная россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема» отметила в Париже разгромной победой над Элисон Риск из США, отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.