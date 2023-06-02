Россиянка Касаткина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

2 июня она встречалась с американкой Питон Стирнс. Игра закончилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу россиянки. Матч продолжался 55 минут.

Касаткина стала первой российской спортсменкой, вышедшей в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Далее она сыграет с победителем поединка между Анной Блинковой и украинкой Элиной Свитолиной.

Лучшим выступлением Касаткиной на «Ролан Гаррос» является выход в полуфинал в 2022 году.

Накануне Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. 16-летняя россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема» отметила в Париже победой над Элисон Риск из США, отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.