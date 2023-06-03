В центральной части Марьинки на донецком направлении ведутся наиболее ожесточенные бои штурмовыми группами отряда специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 3 июня.

Такая же обстановка и в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), где работают подразделения 1-го армейского корпуса.

Как сообщил Конашенков, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии «Южной» группировки войск были поражены подразделения украинских боевиков в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа ДНР.

«За прошедшие сутки в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета. Артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи», — добавил генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Кроме того, на донецком направлении в течение суток уничтожено более 220 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика».

В районе населенного пункта Отрадное в ДНР, по словам представителя Минобороны, был уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 1 июня, заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения украинских военнослужащих в Марьинке несут значительные потери в личном составе. Наряду с этим в тот день он заявил, что примерно 70% Марьинки подконтрольно российским силам. Он добавил, что спецназ приступил к освобождению города с 30 мая по поручению президента РФ Владимира Путина, так как он считает этот участок особо важным.

До этого, 1 июня, врио главы ДНР Денис Пушилин указал, что освобождение Марьинки в ДНР стратегически важно «в обозримой перспективе», так как оно является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.