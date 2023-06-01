Командир «Ахмата» заявил о больших потерях ВСУ в Марьинке

Подразделения украинских военных в Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР) несут значительные потери в личном составе. Об этом 1 июня сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) уже несут большие потери в Марьинке», — коротко отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.

Ранее 1 июня Алаудинов сообщал, что примерно 70% Марьинки подконтрольно российским силам. Он добавил, что спецназ приступил к освобождению города с 30 мая по поручению президента РФ Владимира Путина, так как он считает этот участок особо важным.

Тогда же врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождение Марьинки в ДНР стратегически важно «в обозримой перспективе», так как оно является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов.

Как подтвердил врио главы республики, марьинское направление на данный момент относится к зоне подразделения спецназа «Ахмат», которое получило приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов накануне, 31 мая.

Министерство обороны РФ сообщило, что в координации со штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады чеченские военнослужащие ведут успешные наступательные действия.

Говоря об обстановке в Авдеевке и Марьинке, 22 мая Пушилин сообщал, что российская армия продолжает продвигаться на этом направлении, несмотря на масштабные переброски ВСУ своих резервов. 24 мая он добавил, что попытки националистов Украины контратаковать позиции российских военнослужащих были отбиты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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