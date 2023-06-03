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Пентагон обвинил КНР в совершении «опасных маневров» по отношению к самолетам США

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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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В последнее время Пентагон фиксирует «опасные маневры», совершаемые китайской военной авиацией в отношении американских самолетов и их союзников в международном воздушном пространстве. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин 2 июня в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«КНР продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве. И мы все только что ясно увидели еще один случай агрессивного и непрофессионального полета со стороны КНР», — сказал он.

По словам Остина, Соединенные Штаты стремятся к сохранению за всеми странами права свободно летать, плавать и выполнять операции там, где это разрешает международное право. При этом он заявил о расширении деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния территориальным претензиям со стороны Китая и предупредил о разрушительных последствиях в случае конфликта вокруг Тайваня, пишет The Washington Times.

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Как сообщала Global Times, 26 мая американский военный разведывательный самолет RC-135 приблизился к району, в котором проходили учения авианосной группы «Шаньдун» в Южно-Китайском море, из-за чего авиация Китая организовала слежку и мониторинг за передвижением воздушного разведчика.

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что китайский истребитель J-16 выполнил «неоправданно агрессивный» маневр во время перехвата самолета ВВС США, когда тот проводил «безопасные полеты над морем в международном воздушном пространстве».

Президент США Джо Байден 21 мая выразил надежду на скорое потепление в отношениях Вашингтона и Пекина. Он подчеркнул, что у США и Китая должна быть открытая горячая линия связи.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Китай не уверен, что США действительно хотят наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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