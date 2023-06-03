Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России

Украина стала плацдармом, на котором страны Запада воюют с Россией и ведут подрывную работу против Республики Беларусь. Об этом глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, в конфликт США и их союзники также подтягивают Молдавию. Возле границ Союзного государства на регулярной основе проводятся военные учения НАТО.

Бортников добавил, что коллективный Запад продолжает отправлять на Украину новых наемников, а Североатлантический альянс координирует террористическую деятельность вооруженных формирований Украины.

«Серьезную угрозу представляют продолжающиеся попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Наряду с этим США и Великобритания активно работают на разобщение стран Содружества. Эта сегодняшняя, так сказать, ситуация, она реально складывается, мы это все видим», — подытожил он.

1 июня председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь Иван Тертель заявил, что белорусская оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране. Ранее, 23 мая, экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии.

В тот же день политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.