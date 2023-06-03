Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден и Фредериксен обсудят в Белом доме подготовку пилотов ВСУ для F-16
Мир
Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России
Общество
В России запретили использовать автомобили с шинами не по сезону
Мир
Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер в Марракеше
Мир
Белый дом назвал тему принятия Украины в НАТО не первостепенной в повестке
Мир
Россия призвала США возобновить диалог с КНДР
Мир
Лукашенко рассказал о действующем контакте спецслужб СНГ
Мир
Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга США 3 июня
Мир
Сербия будет ждать представителей ЕС и США для обсуждения ситуации в Косово 5 июня
Авто
В РФ утвердили список неисправностей для запрета эксплуатации автомобиля
Мир
Зеленский пожаловался на дефицит ЗРК Patriot для Украины
Мир
Сотрудники службы безопасности в аэропорту Лондона проведут еще 33 забастовки

Бортников назвал Украину плацдармом для войны Запада против России

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина стала плацдармом, на котором страны Запада воюют с Россией и ведут подрывную работу против Республики Беларусь. Об этом глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, в конфликт США и их союзники также подтягивают Молдавию. Возле границ Союзного государства на регулярной основе проводятся военные учения НАТО.

Бортников добавил, что коллективный Запад продолжает отправлять на Украину новых наемников, а Североатлантический альянс координирует террористическую деятельность вооруженных формирований Украины.

«Серьезную угрозу представляют продолжающиеся попытки атаковать объекты ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса. Наряду с этим США и Великобритания активно работают на разобщение стран Содружества. Эта сегодняшняя, так сказать, ситуация, она реально складывается, мы это все видим», — подытожил он.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — о давлении на нее, антироссийских санкциях, перспективах расчета в рублях и оценке украинского кризиса

1 июня председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь Иван Тертель заявил, что белорусская оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране. Ранее, 23 мая, экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии.

В тот же день политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023