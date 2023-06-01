Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Происшествия
ВСУ выпустили по ЛНР более 30 снарядов из РСЗО HIMARS за май
Общество
Песков сообщил о докладах Путину от ведомств по ситуации в Шебекино
Политика
Рябков назвал вбросом информацию о возможном переносе саммита БРИКС
Здоровье
Врач назвал продукты с высоким содержанием вредного холестерина
Спорт
Кокорев продолжит работу на посту главного тренера ХК «Сочи»
Армия
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках РСЗО «Смерч»
Мир
Глава «Росатома» оценил усилия главы МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС
Политика
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю

КГБ Белоруссии узнал о запросе оппозицией финансирования подрывной деятельности

Глава КГБ Тертель: белорусские оппозиционеры за рубежом запросили у Запада $230-250 млн
0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусская оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране. Об этом 1 июня заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«Мы добываем информацию из Западной Европы о том, что совсем недавно оппозиционеры запросили только на ближайшее время $230–250 млн на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь», — сказал он журналистам.

Ранее, 23 мая, экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента страны Александра Лукашенко.

Место под «зонтиком»: зачем РФ перемещает ядерное оружие в Белоруссию
Размещенный в республике арсенал должен стать гарантией от внешней агрессии, полагают эксперты

В тот же день политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В феврале президент Белоруссии отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023