КГБ Белоруссии узнал о запросе оппозицией финансирования подрывной деятельности

Белорусская оппозиция запросила у Запада $230–250 млн на подрывную деятельность в стране. Об этом 1 июня заявил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«Мы добываем информацию из Западной Европы о том, что совсем недавно оппозиционеры запросили только на ближайшее время $230–250 млн на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь», — сказал он журналистам.

Ранее, 23 мая, экс-заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он призвал поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента страны Александра Лукашенко.

В тот же день политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

В начале мая Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

В феврале президент Белоруссии отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота.