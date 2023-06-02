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В Московской области создадут научный городок с центром ядерной медицины

В Протвино будет создан научный городок с центром ядерной медицины и ускорителем синхротрона-лазера
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Фото: Константин Семенец
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Правительство России распорядилось реализовать в подмосковном городе Протвино научный проект «СИЛА» на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова (ИФВЭ). Соглашение о сотрудничестве в рамках воплощения масштабного плана подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

В городе будет построен уникальный ускоритель синхротрона-лазера, а также создан научный городок и биотехнологический кластер с центром ядерной медицины. Инвестиции в проект составят более 140 млрд рублей, появится более 2 тыс. новых рабочих мест.

«На территории Протвино, а теперь уже Большого Серпухова, реализуется крупный проект. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы сюда приезжали молодые таланты, чтобы они здесь воплощали свои самые смелые мечты под руководством опытных ученых, академиков», — отметил Андрей Воробьев.

Как объяснил Михаил Ковальчук, уникальность проекта — в объединении двух мощных исследовательских мегаустановок: источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. Это позволит получать уникальные данные о структуре и свойствах вещества на уровне отдельных атомов.

«Вы разгоняете частицы до немыслимых энергий, практически до световой скорости, сталкиваете их и моделируете то, что произошло 14 млрд лет назад — как образовались атомы, молекулы, потом кварки и так далее. Это фундаментальная физика, понимание существа материи», — рассказал президент Курчатовского института.

Известно, что диаметр кольца основного накопителя — центрального элемента комплекса — составит 1,1 км, а общая площадь сооружения — почти 190 тыс. кв. м.

Ковальчук добавил, что специальная федеральная программа по созданию российских мегаустановок запущена в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Таким образом, в течение 5–8 лет по всей стране будет выстроена их сеть и в стране «появится лучшая в мире исследовательская инфраструктура класса мегасайенс».

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В апреле «Известия» сообщали, что НИЦ «Курчатовский институт» возглавляет Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры, согласно которой некоторые установки класса мегасайенс уже работают, а другие еще будут построены в нашей стране. В частности, отмечалось, что ввести в эксплуатацию установку в Протвино планируется в 2033 году.

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