Большая наука: как в России развивается инфраструктура мегасайенс

НИЦ «Курчатовский институт» возглавляет Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры. О том, какие установки класса мегасайенс уже работают и будут построены в нашей стране, читайте в материале «Известий».

Все по СИЛАм

В подмосковном Протвино на базе Института физики высоких энергий имени А.А. Логунова (входит в состав НИЦ «Курчатовский институт») строится установка «СИЛА» (СИнхротрон – ЛАзер), которая станет флагманским проектом ФНТП. Уникальность проекта — в объединении источника СИ четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах в единый ускорительно-накопительный комплекс с общей исследовательской инфраструктурой.

В экспериментальном зале источника «СИЛА» разместится несколько десятков исследовательских станций и лабораторий. Мегаустановка будет многопользовательской и междисциплинарной: здесь будут проводиться исследования по широкому спектру направлений физики, химии, кристаллографии, материаловедения, биологии и медицины.

Ввести установку в эксплуатацию планируется в 2033 году.

Приморский РИФ

Летом 2022 года началась работа по созданию установки класса мегасайенс «Российский источник фотонов» (РИФ) на острове Русский в Приморье. Заказчик строительства — НИЦ «Курчатовский институт». РИФ будет состоять из ускорительно-накопительного комплекса и 10 экспериментальных станций.

Тематика работ РИФа будет учитывать специфику Дальнего Востока. Значительный акцент предполагается сделать на изучение биоресурсов региона (в первую очередь — морских), а также разработку биотехнологий.

На ПИКе науки

8 февраля 2021 года — в День российской науки — в НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ в Гатчине осуществили второй этап энергетического пуска реактора ПИК. В церемонии запуска самого мощного в мире исследовательского реактора, генерирующего потоки нейтронов, принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Уникальные свойства нейтронного излучения делают его универсальным методом для междисциплинарных исследований: в ядерной физике, биологии, материаловедении, медицине, изучении археологических артефактов и др.

Фото: Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Исследования, которые проводятся на установке, уже нашли широкое применение во многих областях естествознания, однако наиболее динамично развивается их использование для исследований надатомных и высокомолекулярных структур в области биологии, биофизики и физики конденсированного состояния вещества.

«КИСИ-Курчатов»

«КИСИ-Курчатов» — единственный на постсоветском пространстве специализированный источник синхротронного излучения. Мегаустановка запущена в 1999 году, а в ближайшее время будет значительно усовершенствована. В рамках ФНТП запланирована глубокая модернизация синхротрона, которая существенно расширит его исследовательский потенциал.

Сегодня на «КИСИ-Курчатов» работает более 15 экспериментальных исследовательских станций разной направленности. Вместе с исследовательским нейтронным реактором ИР-8 «КИСИ-Курчатов» входит в Курчатовский комплекс синхротронно-нейтронных исследований (ККСНИ) — единственное в России и одно из нескольких мест в мире, где на одной площадке работают источники и синхротронного, и нейтронного излучения.