Такова давность: в РФ предложили расширить «право на забвение» для должников

Банки не смогут при выдаче ссуд учитывать информацию о просрочках по истечении трех лет. Такую инициативу обсуждают в Госдуме , рассказала «Известиям» депутат Наталья Костенко. Сейчас кредитная история хранится семь лет с момента последней записи по каждому обязательству. Поэтому банки могут отказать в выдаче займа физлицу, ИП и даже бизнесу (из-за его учредителя), если человек ранее допустил просрочку . ЦБ и участники рынка увидели риски в инициативе. Среди них невозможность достаточно оценить заемщика, а следовательно, возможно ухудшение условий по ссудам. Данных за три года может быть достаточно для потребзаймов, но этого слишком мало для ипотеки .

Право на ошибку

В Госдуме предложили сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет . Если заемщик допустил просрочку много лет назад, но уже имеет достаточный доход и залоговую базу, ему всё равно могут отказать в выдаче ссуды, объяснила депутат Наталья Костенко. Информация о прошлых задолженностях передается в Бюро кредитных историй (БКИ), а также хранится в самом банке долгий период. За счет этого из кредитования исключено большое количество людей .

Есть много примеров, когда семьи допускают просрочку и затем не могут получить заем даже после восстановления платежеспособности , подчеркнула депутат. Она добавила: ИП и бизнесу также иногда отказывают в ссудах, если учредитель ранее не выплачивал долги. Компании обращались с такими проблемами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом банковские риски тоже важны, поэтому инициативу нужно обсуждать с рынком, однако людей с идеальной кредитной историей становится всё меньше , подчеркнула Наталья Костенко. Поэтому, если потребитель ранее попал в тяжелую жизненную ситуацию и не смог вовремя погасить заем, у него должно быть «право на забвение».

С 1 января 2022-го сроки хранения кредитной истории сократили с десяти до семи лет , а также начали учитывать этот период отдельно по каждому обязательству, напомнили в пресс-службе ЦБ. При этом многие кредиторы заявляли, что такое уменьшение может негативно сказаться на возможности оценки заемщика , сообщили в регуляторе. Там пояснили: на сведениях из БКИ участники рынка строят свои скоринговые модели. Поэтому снижение срока может создать потенциальные риски невозврата средств.

Ряд банков выступили против думской инициативы. Она может привести к тому, что недобросовестные должники будут скрывать свои неисполненные обязательства перед финорганизациями и повторно претендовать на получение ссуды , поделился директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. А порядочные клиенты не смогут показать качество исполнения своей кредитной истории . Как результат, возможно, рынку придется формировать инфраструктуру альтернативного хранения сведений.

Информация о платежном поведении значительно влияет на оценку заемщиков , подчеркнула директор департамента риск-процессов «Хоум Кредита» Валерия Кульченкова. По ее словам, при нехватке этих сведений качество скоринга может снизиться. Отдельные люди будут менее ответственно относиться к своей истории, что гипотетически может привести к увеличению дефолтов и росту просроченной задолженности физлиц .

Возможности и риски

С другой стороны, инициатива может быть полезна той категории заемщиков, которые вышли из кризиса и теперь уверенно стоят на ногах , считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Они получат доступ к кредитованию, в первую очередь к ипотеке, где к клиентам применяются самые строгие инструменты скоринга. Однако глубина оценки потребителя снизится, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Плюс такого предложения в том, что сведения о допущенных просрочках будут портить кредитную историю недолго , согласен директор по развитию розничного бизнеса Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Шарма Сандип. Однако, по его мнению, сохранение нынешнего срока видится более сбалансированным решением.

В случае сокращения объема хранимой и доступной банкам информации снизится эффективность оценки потенциальных заемщиков, а количество принимаемых рисков увеличится, что в конечном счете выльется в удорожание ссуд , считает специалист. По его словам, также снизится уровень конкурентоспособности небольших нишевых кредиторов, так как с потерей доступа к данным они не смогут предложить выгодные условия новым клиентам, финансовая благонадежность которых не ясна.

Каждая финорганизация принимает решение о выдаче нового займа, исходя из своей готовности нести убытки, а также оценивает кредитную историю, учитывая средний срок жизни предоставляемого продукта, рассказал заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Так, при оформлении ипотеки важно анализировать стабильность выполнения обязательств за последние семь лет, а для потребительского и автокредита вряд ли нужно более трех лет.

Действующее законодательство устанавливает семилетний период хранения кредитной истории и банки могут свободно запрашивать сведения за этот период, отметил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. При этом не устанавливается, какой конкретно период просрочки должен быть учтен при принятии решения о выдаче ссуд.

Практика показывает, что у потребителей с нулевой (отсутствующей) кредитной историей гораздо больше шансов получить отказ в выдаче ссуды или невыгодные условия, чем у заемщиков с просрочками, восстановившими свою платежеспособность , рассказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Клиент с имеющейся, пусть и слегка испорченной в прошлом, задолженностью понятен рынку.

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