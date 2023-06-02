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Более 850 снарядов прилетело по Шебекинскому городскому округу 1 июня

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Фото: соцсети
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Более 850 снарядов было выпущено по Шебекинскому городскому округу украинскими боевиками 1 июня. Об этом заявил в пятницу, 2 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть», — сказал он.

По словам Гладкова, это максимальное число с начала обстрелов региона. Кроме того, в настоящее время повреждены 10 предприятий в Шебекино. Предварительно, на их восстановление понадобится 13 млрд рублей, уточнил губернатор.

Гладков отметил, что также было принято решение о приостановке железнодорожного сообщения и перекрытии автодороги с Шебекинским городским округом.

«После обстрелов дорог нужно принимать меры немедленно, и они были приняты», — объяснил губернатор.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино. По словам местных обитателей, огонь ведется по мирным жителям и в городе «всё разрушено».

Также в этот день Гладков сообщил, что после обстрела дороги в Шебекинском округе погибли две женщины, ехавшие в автомобиле. В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей. Их госпитализировали.

Обстрелы Шебекина украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы продолжились и 1 июня, тогда сообщалось о восьми пострадавших, погибших не было.

Позже, 2 июня, Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что число раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки достигло 16 человек.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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