«Известия» показали последствия обстрелов ВСУ Шебекино

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в пятницу, 2 июня, показал последствия обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекино в Белгородской области, местные жители рассказали ему, что огонь ведется по мирным и в городе «всё разрушено».

Как следует из видеокадров, снаряды попадают во дворы жилых домов, по центру города и гаражам.

«Один из самых разбитых дворов, которые мы здесь встретили. В здании практически нет окон», — отметил журналист.

В результате обстрелов у жилых зданий выбиты рамы, гаражи разрушены, во дворах видны воронки от снарядов. Тротуары засыпаны оконным стеклом, а припаркованные автомобили или пробиты осколками, или сгорели.

«Это практически центр города. Магазины, жилые постройки. Таким образом, они практически по всему Шебекино работают», — уточнил Сафиулин.

Жители города признаются, что большая часть уже переехала в более безопасные районы области. По словам местной жительницы, в настоящее время бойцы территориальной обороны помогают гражданским покинуть город.

«Все им окна поразбивали. А для чего они били, я не знаю. Попали в дом. Все разбито у людей, все холодильники. Всё отключено. Света нет, связи нет. Все люди уезжают, никого практически нет. Шоссе все поразбивало», — рассказала женщина.

Мужчина, встреченный на улице журналистам, рассказал, что все обстрелы Шебекино выдержит. Однако он отметил, что удары ВСУ были очень сильными. Накануне после обстрела сгорело одно общежитие, а 2 июня удар был такой силы, что другая «общага ходуном заходила», сказал он.

«Наша армия все равно победит. По-любому», — заключил он.

Также Сафиулин рассказал, что ВСУ целенаправленно наносили удары по частному сектору Шебекино. На кадрах видно, как над крышами нескольких зданий поднимается дым.

Ранее в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела дороги в Шебекинском округе погибли две женщины, ехавшие в автомобиле. В другой машине пострадали двое мужчин, их госпитализировали.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.