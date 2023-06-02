Авиакомпания Red Wings на две недели отложила полеты в Грузию
Прямые рейсы российской авиакомпании Red Wings в Грузию отложены на две недели. Об этом 2 июня сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Исходя из расписания аэропортов, полеты из Сочи в Тбилиси запланированы с 15 июня. Они будут выполняться по понедельникам и четвергам. Старт полетной программы из Москвы в Кутаиси назначен на 16 июня, рейсы предполагаются трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам», — сообщила организация в Telegram.
Отмечается, что Red Wings планировала начать выполнять полеты в Грузию со 2 июня. На данный момент билетов авиакомпании в продаже нет.
10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию. Также российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в РФ будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе для учебы.
E;t 19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран, выразил поддержку решению России восстановить прямое авиасообщение с республикой. Он отметил, что восстановленное Москвой сообщение является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике.