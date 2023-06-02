Аналитик Раманинов спрогнозировал рост цен на нефть
Аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов спрогнозировал в пятницу, 2 июня, рост цен на нефть.
По его словам, в ближайшее время уже начнет сказываться дефицит, поэтому цены на нефть начнут расти.
«Ситуация на рынке такова, что на месячном горизонте мы можем увидеть котировки Brent до $83–85 за баррель. Нефть WTI поднимется до $78–80 за баррель. Российская Urals, несмотря на санкции, поднимется до $60 за баррель, а при позитивном развитии событий мы можем увидеть даже $65 за баррель к концу III квартала», — сказал аналитик в беседе с RT.
Раманинов добавил, что на цены будут влиять такие факторы, как восстановление китайской экономики, санкционное давление на Россию, а также ситуация в США, чьи «стратегические резервные хранилища уже опустели более чем наполовину».
Ранее, 22 мая, сообщалось, что число установок для бурения нефти в США на этой неделе сократилось на 11 шт. — до 575 на фоне сокращения добычи сланцевыми компаниями. Это стало самым большим недельным падением с сентября 2021 года.
Снижение числа нефтяных вышек связывают с сокращением добычи в Западном Техасе, Нью-Мексико и в Пермском бассейне.
Небольшие компании по добыче сланцевой нефти остро реагируют на снижение стоимости сырья. Они предпочитают не копить долги, а сдерживать рост расходов, пока цены на топливо снова не вырастут.
Ранее в мае «Известия» писали, что администрация США впервые за много лет решилась на пополнение своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 3 млн баррелей — лишь малую часть от проданного в предыдущие два года объема.