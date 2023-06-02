Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай заявил о стремлении Москвы, Киева и ЕС к урегулированию украинского кризиса
Политика
Путин призвал не допустить раскачивания ситуации внутри России
Происшествия
Мэр Донецка сообщил о смерти мужчины в результате обстрела ВСУ
Армия
Военный эксперт оценил слова Уоллеса о сокращении оружия у Европы для помощи Киеву
Спорт
Кубок Стэнли не привезут в Россию летом 2023 года
Общество
Суд отказался снять с Максима Галкина статус иноагента
Общество
Вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара в Красноярском крае
Происшествия
Две женщины погибли при обстреле Макеевки со стороны ВСУ
Политика
В Кремле заявили о необходимости переговоров с США по вопросам ДСНВ
Мир
В Москве началась встреча рабочей группы России, Армении и Азербайджана
Мир
СМИ узнали о поставках неисправного американского оружия на Украину
Мир
Блинкен заявил об открытых дверях для новых членов НАТО

Аналитик Раманинов спрогнозировал рост цен на нефть

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов спрогнозировал в пятницу, 2 июня, рост цен на нефть.

По его словам, в ближайшее время уже начнет сказываться дефицит, поэтому цены на нефть начнут расти.

«Ситуация на рынке такова, что на месячном горизонте мы можем увидеть котировки Brent до $83–85 за баррель. Нефть WTI поднимется до $78–80 за баррель. Российская Urals, несмотря на санкции, поднимется до $60 за баррель, а при позитивном развитии событий мы можем увидеть даже $65 за баррель к концу III квартала», — сказал аналитик в беседе с RT.

Раманинов добавил, что на цены будут влиять такие факторы, как восстановление китайской экономики, санкционное давление на Россию, а также ситуация в США, чьи «стратегические резервные хранилища уже опустели более чем наполовину».

«У нас нет задачи завышения цен на нефть — есть задача балансировки»
Вице-премьер Александр Новак — о перспективах встречи ОПЕК+ в июне, готовности российской энергетики к санкциям и уровне газификации страны

Ранее, 22 мая, сообщалось, что число установок для бурения нефти в США на этой неделе сократилось на 11 шт. — до 575 на фоне сокращения добычи сланцевыми компаниями. Это стало самым большим недельным падением с сентября 2021 года.

Снижение числа нефтяных вышек связывают с сокращением добычи в Западном Техасе, Нью-Мексико и в Пермском бассейне.

Небольшие компании по добыче сланцевой нефти остро реагируют на снижение стоимости сырья. Они предпочитают не копить долги, а сдерживать рост расходов, пока цены на топливо снова не вырастут.

Ранее в мае «‎Известия» писали, что администрация США впервые за много лет решилась на пополнение своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 3 млн баррелей — лишь малую часть от проданного в предыдущие два года объема.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023