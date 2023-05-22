Число нефтяных буровых установок в США рекордно снизилось

Число установок для бурения нефти в США на этой неделе сократилось на 11 шт. — до 575 на фоне сокращения добычи сланцевыми компаниями. Это является самым большим недельным падением с сентября 2021 года, согласно данным от Baker Hughes Co.

Снижение числа нефтяных вышек связывают с сокращением добычи в Западном Техасе, Нью-Мексико и в Пермском бассейне. Как отмечает «Нефть и капитал», это падение произошло вслед за уменьшением числа буровых природного газа. Так, на неделе до 12 мая число активных газовых вышек в США сократилось на 16 штук — до 141. Это стало сам масштабным недельным снижением с февраля 2016 года.

Небольшие компании по добыче сланцевой нефти остро реагируют на снижение стоимости сырья. Они предпочитают не копить долги, а сдерживать рост расходов, пока цены на топливо снова не вырастут.

Ранее в мае «‎Известия» писали, что администрация США впервые за много лет решилась на пополнение своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 3 млн баррелей — лишь малую часть от проданного в предыдущие два года объема.