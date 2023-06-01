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Минздрав сообщил о прибытии в Москву пострадавшего ребенка из Ростова-на-Дону

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Пострадавший в результате обрушения трибуны ребенок из Ростова-на-Дону был доставлен в Москву. Об этом 1 июня сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Одного из пострадавших — 12-летнего подростка — бортом санитарной авиации в сопровождении мультидисциплинарной бригады врачей доставили в Российскую детскую клиническую больницу. Перелет он перенес нормально», — рассказал он журналистам.

По его словам, ребенок будет проходить лечение в условиях специализированного хирургического стационара. Остальных детей сотрудники Минздрава осмотрели в Ростове-на-Дону.

«Специалисты осмотрели пострадавших детей, дали рекомендации по лечению. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме в стационарах Ростова-на-Дону», — добавил Кузнецов.

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Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной в Ростове-на-Дону поступило в МЧС РФ в 16:25 во вторник, 30 мая. Известно, что группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи. По последним данным Минздрава, при обрушении трибуны пострадали 37 человек, из них 24 ребенка. В ведомстве уточнили, что госпитализированы восемь взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Позднее было возбуждено еще одно уголовное дело о халатности.

30 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей. Он заверил, что «всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

Комментируя ЧП, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун несчастным случаем.

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