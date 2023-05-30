Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростовской области достигло 18

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян во вторник, 30 мая, заявил о 18 пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону.

«Погода была нормальной, ничего не предвещало [беды], матч начался, и внезапно налетел шквал [ветра], дети спрятались под трибуну, порывом ветра все три трибуны опрокинуло, забор даже», — сказал Аракелян.

Он уточнил, что среди пострадавших восемь взрослых, 10 детей. Всех доставили в больницу.

«Одна женщина, к сожалению, погибла», — подчеркнул министр.

Аракелян случившееся назвал несчастным случаем.

Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в МЧС РФ в 16:25 ранее в этот день. Группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

Женщина скончалась в машине скорой помощи.