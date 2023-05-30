Женщина погибла при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в МЧС РФ.

Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в ведомство в 16:25. Группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.



По информации «Известий», в результате пострадали 10 человек. Дети госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное. Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.

Сейчас на месте работают спасатели и расчет № 1 ПСЧ.

Ранее, 29 мая, в Курганинском районе Краснодарского края произошло частичное разрушение обводного канала, из-за чего вода реки Лабы зашла в город и подтопила придомовые территории. Были проведены работы по перекрытию обводного канала. Для устранения последствий наводнения были привлечены 63 человека и 21 единица техники.