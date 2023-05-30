В Курганинске произошло наводнение из-за обрушившегося обводного канала

В Курганинском районе Краснодарского края в понедельник, 29 мая, произошло частичное разрушение обводного канала, из-за чего вода реки Лаба зашла в город и подтопила придовомые территории. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону в своем Telegram-канале.

«В результате высокого уровня грунтовых вод в МО Курганинский район произошло частичное разрушение обводного канала в районе улицы Островского. Проведены работы по перекрытию обводного канала», — говорится в заявлении ведомства.

По данным МЧС, предварительно подтоплено 28 придомовых территорий на улицах Гастелло и Островского. В настоящий момент поступление воды на эти улицы перекрыто. Специалисты обустраивают дополнительный отводной канал в реку Кукса.

Для устранения последствий наводнения были привлечены 63 человека и 21 единица техники.

Ранее, 26 мая, в Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Сотрудники МЧС отметили, что ливень может привести к подтоплению территорий, а также повреждению линий связи.