Штормовое предупреждение объявили в Ставропольском крае из-за непогоды. Сильные осадки ожидаются в ближайшие три дня.

Согласно прогнозам, с 27 по 29 мая в регионе ожидается дождь, который будет сопровождаться усилением ветра до 23 м/с. Местами выпадет град и пройдут грозы. Об этом сообщает NewsTracker.

Сотрудники МЧС отмечают, что ливень может привести к подтоплению территорий, а также повреждению линий связи. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность на дорогах. Автомобили следует парковать на отдалении от деревьев и шатких конструкций.

Ранее синоптики предупредили жителей Иркутской области о мокром снеге и граде. Из-за непогоды в выходные вероятны локальные отключения электричества.