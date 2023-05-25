Жителей Приангарья предупредили о мокром снеге
Синоптики прогнозируют в Иркутской области неустойчивые погодные условия до конца недели. В регионе пройдет мокрый снег.
Согласно прогнозам, Приангарье окажется во власти атмосферных волн, которые пересекают регион с запада на восток. До конца недели в разных районах ожидаются понижение температуры и осадки. Помимо мокрого снега вероятно выпадение града. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Во время непогоды могут происходить локальные отключения электричества.
Ранее в этот день экстренное предупреждение объявили в Забайкальском крае. В пяти районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.