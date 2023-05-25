Экстренное предупреждение объявили в Забайкалье из-за пожарной опасности

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в пяти районах Забайкальского края. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

По данным МЧС, неблагополучная обстановка складывается в Ононском, Шилкинском, Нерчинском, Читинском и Тунгокоченском районах. Об этом сообщает ИА ChitaMedia. Высокий риск пожаров ожидается до 30 мая.

Жителям Забайкалья напоминают, что при чрезвычайных ситуациях следует звонить по телефонам: 101 и 112.

24 мая особый противопожарный режим ввели в Республике Коми. В регионе запрещено разведение костров и использование мангалов.