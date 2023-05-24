Особый противопожарный режим начал действовать в Коми

Особый противопожарный режим ввели в лесах Республики Коми с 24 мая. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства региона Эльмира Ахмеева.

Для выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в республике увеличат количество проводимых рейдов. Органы местного самоуправления должны провести работу с населением о мерах безопасности в быту и действиях в случае пожара. Кроме того, планируется усиление контроля за уборкой сухой травы и мусора. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

В период действия особого режима в лесах запрещено разведение костров, использование мангалов и другие варианты использования открытого огня. При ухудшении обстановки в республике ограничат пребывание граждан в лесах.

Ранее в этот день «желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области. Это связано с высокой пожарной опасностью в лесах.