«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

Высокая пожарная опасность ожидается в Ульяновской области в ближайшие дни. МЧС объявило «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам, неблагоприятная обстановка сохранится до 28 мая. Скорость ветра будет составлять 7–12 м/с, возможны порывы до 17 м/с. Об этом сообщает Ulpravda.ru. Температура воздуха в ночные часы составит +10…+15 градусов, в дневные часы, возможно, до +31 градуса.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура превысит норму на 7–14 градусов в Мурманской, Архангельской, Свердловской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, а также по всему Приволжскому федеральному округу. Также волны тепла ожидаются в Уральском федеральном округе.